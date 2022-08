Anlässlich des Jubiläums „175 Jahre Eisenbahn in Rheinland-Pfalz“ gibt es Anfang Oktober Dampfsonderzüge in der Pfalz. Der „Bundenthaler“ ins Dahner Felsenland wird am 5. Oktober mit Dampf gefahren.

Der „Bundenthaler“ nach Bundenthal-Rumbach im Dahner Felsenland ist der traditionsreichste Pfälzer Ausflugszug. Am Mittwoch, 5. Oktober, wird der Zug im Zusammenhang mit den Feiern zum Jubiläum der Ludwigsbahn mit Dampf gefahren. Der Zug fährt planmäßig ab Neustadt um 9.03 Uhr, es gelten reguläre Tickets des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN). Für die Wieslauterbahn im Dahner Felsenland gibt es neue Zukunftsperspektiven durch Pläne, die Strecke für den Holztransport zu nutzen. Näheres zum Stand der Dinge finden Sie hier.