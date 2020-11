Einen 18-jähriger Autofahrer, der unter Drogen stand, hat die Polizei am Freitagmittag im Kaiserbergring in Kaiserslautern aus dem Verkehr gezogen. Laut Polizeibericht unterzogen die Beamten den Mann einer allgemeinen Verkehrskontrolle und stellten drogentypische Symptome fest. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht in Bezug auf Cannabis. Der Mann musste mit zur Dienststelle und eine Blutentnahme über sich ergehenlassen. Ein Strafverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss wurde eingeleitet. Sein Führerschein wurde sichergestellt.