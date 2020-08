Weil er in Frankenthal mit 3,36 Promille am Steuer mehrere Autos beschädigt hat, muss sich ein 57-jähriger Hesse nun verantworten. Wie die Polizei berichtet, ist der Mann am Freitag gegen 20.15 Uhr dabei beobachtet worden, wie er mit seinem Wagen die Bahnhofstraße rückwärts und entgegen der Fahrtrichtung befahren habe. Dabei soll er laut Zeugenaussagen mit seiner rechten hinteren Fahrzeugseite die beiden von ihm aus rechts geparkten Autos gestreift haben und sei dann zum Stehen gekommen.

Ermittlungsverfahren eingeleitet

Die Polizeibeamten machten vor Ort einen Alkoholtest, weil sich der Mann auffällig verhielt. Der Test ergab 3,36 Promille. In der Dienststelle wurde dem Mann noch Blut entnommen. Durch den Unfall entstand ein Schaden von rund 1400 Euro. Gegen den Autofahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt. Ihm kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe drohen.