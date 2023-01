Michael Schultz wird nicht zum SV Waldhof Mannheim zurückkehren. Der Innenverteidiger wechselt nach RHEINPFALZ-Informationen vom Zweitligisten Eintracht Braunschweig zum Mannheimer Ligakonkurrenten Viktoria Köln.

Der aus dem südpfälzischen Herxheim stammende Schultz stand auch mit den Verantwortlichen des SV Waldhof im Austausch, eine Rückkehr des 29-Jährigen wurde angestrebt. Für die Mannheimer stand Schultz zwischen 2016 und 2020 unter Vertrag, anschließend wechselte er nach Braunschweig.

In der laufenden Saison kam Schultz neun Mal in der Zweiten Liga und zwei Mal im DFB-Pokal zum Einsatz, jetzt geht es in der Dritten Liga in Köln weiter. An die Viktoria war Schultz bereits von Januar bis Juni 2021 ausgeliehen.

Spieler und Verein wollten sich nicht äußern, der Transfer wird aber in Kürze über die Bühne gehen.