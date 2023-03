Für Solaranlagen auf Gebäuden, die unter Denkmalschutz stehen, soll künftig „im Regelfall“ eine Genehmigung erteilt werden. Das hat der Mainzer Innenminister Michael Ebling (SPD) angekündigt. Doch was bedeutet das für Projekte in der Region Bad Dürkheim?

Als Denkmäler gelten beispielsweise die Brunnenhalle in Bad Dürkheim oder das benachbarte Café Pompöös. Eigentlich wäre das Dach der Brunnenhalle sehr gut für eine Photovoltaikanlage geeignet. Doch der Denkmalschutz stand den Überlegungen der Stadt entgegen – bislang. „Wir werden einen Antrag stellen. Eine Photovoltaikanlage auf der Brunnenhalle würde absolut Sinn ergeben, letztlich wird aber der Denkmalschutz das letzte Wort haben. Aber wir haben schon einmal bewiesen, dass wir eine Photovoltaikanlage auf einem prägenden Gebäude so installieren können, dass es gut aussieht“, sagt Bauamtsleiter Dieter Petry – und meint damit den Gradierbau, auf dem eine solche Anlage seit 2010 genügend Strom liefert, um damit den Jahresbedarf von etwa 70 Haushalten zu decken. Auch in den Verbandsgemeinden Freinsheim und Wachenheim sieht man die neue Verwaltungsvorschrift des Landes als Chance.

Allerdings kann der Denkmalschutz auch weiter sein Veto gegen Photovoltaikanlagen einlegen. Unter welchen Voraussetzungen, steht in unserem ausführlichen Artikel.