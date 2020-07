Am Freitagmittag ist es zwischen zwei Männern zu einer Rangelei mit Körperverletzung in einer Sparkassenfiliale in Speyer Nord gekommen. Laut Polizei weigerte sich ein 29-Jähriger, auch nach Aufforderung durch einen Bankangestellten, eine Mund-Nasen-Bedeckung aufzuziehen. Als der Mann anschließend noch von einem 61-jährigen Kunden auf sein Fehlverhalten angesprochen wurde, rastete der 29-jährige Speyerer aus und stieß den 61-Jährigen gegen den Kontoauszugsdrucker. Daraufhin schlug der Maskenverweigerer mehrfach auf den schon am Boden liegenden Mann ein und flüchtete. Der Tatverdächtige konnte anschließend ermittelt werden. Der 61-Jährige erlitt leichte Verletzungen im Bereich des linken Jochbeins.