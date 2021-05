Die Polizei ist am Freitagabend in Ludwigshafen-Edigheim wegen eines anderen Deliktes auf einen Mann aufmerksam geworden, gegen den ein Haftbefehl bestand. Der 52-Jährige hatte in der Kranichstraße mehrmals nach dem Zwergdackel einer 63-jährigen Hundehalterin getreten. Die daraufhin alarmierte Streife nahm den Mann fest, der laut Polizei bis dahin nichts von dem Haftbefehl wusste. Er kam ins Gefängnis.