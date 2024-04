Ein 68 Jahre alter Mann ist am Dienstagmorgen tot in seiner Wohnung in Böhl-Iggelheim aufgefunden worden. Der Mann ist offenbar einem Verbrechen zum Opfer gefallen. Verletzungen und erste am Tatort sichergestellte Spuren sind laut Polizei und Staatsanwaltschaft Frankenthal Hinweise darauf, dass es sich um ein Tötungsdelikt handelt. In diesem Zusammenhang ist laut einer gemeinsamen Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft ein 31 Jahre alter Mann in der Nähe des Tatorts vorläufig festgenommen worden. Dabei handelt es sich nach Angaben der Behörden um den Sohn des 68-Jährigen. Der 31-Jährige soll noch im Laufe des Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt werden. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem Motiv der Tat aufgenommen.