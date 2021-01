Ein 33-Jähriger hat am Dienstagabend in Landau einem Busfahrer ins Gesicht geschlagen. Wie die Polizei berichtet, war der Mann ermahnt worden, leiser zu sein. Weil er nicht hörte, bat ihn der Busfahrer, das Fahrzeug zu verlassen. Das wollte sich der 33-Jährige nicht gefallen lassen. Statt zu diskutieren, ließ er Fäuste sprechen. Der Geschädigte verständigte die Polizei, die den betrunkenen und aggressiven Mann aber auch nicht beruhigen konnten. Erst als die Beamten drohten, ihn mit einem Taser außer Gefecht zu setzen, hörte der Mann. Um zu verhindern, dass er weitere Straftaten begeht, musste der Mann die Nacht in Polizeigewahrsam verbringen. Nun muss er sich wegen Körperverletzung verantworten.