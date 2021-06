Innenverteidiger Lukas Gottwalt hat sich ablösefrei wieder seinem Ex-Klub FSV Frankfurt angeschlossen und wurde dort als Neuzugang präsentiert. Der 23-Jährige hatte beim Drittligisten 1. FC Kaiserslautern keinen neuen Vertrag mehr bekommen, der alte Kontrakt endet nun. Gottwalt ist gebürtiger Frankfurter und spielte in der Jugend beim FSV am Bornheimer Hang. Nach einigen anderen Stationen wechselte der Deutsche mit türkischen Wurzeln 2017 zum FCK. In der Dritten Liga kam Gottwalt auf 22 Einsätze und erzielte ein Tor.

„Der FSV ist mein Heimatverein“

Dazu kommen 51 Spiele und drei Treffer für den FCK II in der Oberliga. „Der FSV ist mein Heimatverein, ich komme aus der Gegend, aus Fechenheim“, ließ der 1,93 Meter große Verteidiger zum Wechsel zum Regionalliga-Südwest-6. wissen. Seinen Abschied vom FCK hatte Gottwalt schon im Mai verkündet.