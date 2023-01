Der Start in die Saison auf dem Betzenberg war schon ein Nervenreißer. Kevin Kraus drückte den Ball in der Nachspielzeit über die Linie, was den 2:1-Sieg des 1. FC Kaiserslautern gegen Hannover 96 zum Saisonauftakt besiegelte. Und heute? Stehen sich beide Teams am ersten Spieltag der Rückrunde wieder gegenüber. Und der Auftakt glückt, am Ende siegen die Roten Teufel 3:1. DIE RHEINPFALZ war im Liveticker dabei.

