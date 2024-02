Lara Dancz hat bei den Europameisterschaften im bulgarischen Sofia in der Klasse bis 76 Kilogramm dem Bundesverband Deutscher Gewichtheber weitere Medaillen beschert. Mit 101 kg holte sich die Athletin vom KSV Grünstadt Silber im Reißen, im Zweikampf erreichte sie mit 215 kg Bronze. Am Freitag erst hatte Lisa Marie Schweizer bei den Europameisterschaften in der Klasse bis 71 Kilogramm ebenfalls Silber im Reißen und Bronze im Zweikampf gewonnen