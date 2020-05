Als nicht nachvollziehbar und existenzgefährdend bezeichnen die Landräte Susanne Ganster (Südwestpfalz), Fritz Brechtel (Germersheim) und Dietmar Seefeldt (Südliche Weinstraße) sowie Oberbürgermeister Thomas Hirsch (Landau), dass das land trotz Lockerung der Corona-Auflagen den Thekenverkauf in der Gastronomie nicht zulässt, also die Selbstbedienung, wie sie beispielsweise in den Pfälzerwaldhütten üblich ist. Das haben die Verwaltungschefs der Landesregierung geschrieben. Sie halten es für nicht nachvollziehbar, dass Gaststätten , Restaurants und Kneipen mit Bedienung an Tischen wieder öffnen dürfen, dass bei Eisdielen, Bäckereien, Metzgereien und anderen Verkaufsständen über die Theke verkauft werden darf, nicht jedoch in Gaststätten oder Pfälzerwaldhütten. Dabei stelle die Hütten- und Gaststättenkultur in der Südpfalz etwas Besonderes dar und sei ein wichtiger Teil der touristischen Infrastruktur „und unseres Selbstverständnisses“. Der Thekenverkauf sei ohne allzu großen Aufwand organisierbar.