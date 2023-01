Sebastian Hinze, der Trainer der Rhein-Neckar Löwen, ist seit Freitag bei der Handball-Weltmeisterschaft in Kattowitz und freut sich über die Leistung des deutschen Teams und die tollen Auftritte seiner Spieler Juri Knorr, Joel Birlehm, Patrick Groetzki und Jannik Kohlbacher. „Insgesamt macht es die deutsche Mannschaft sehr, sehr gut. Sie haben eine hohe Präsenz, eine hohe Leidenschaft, eine hohe Emotionalität. Sie waren in allen drei Spielen die dominante Mannschaft. In den ersten zwei Spielen ist es noch einmal eng geworden, aber sie waren die deutlich bessere Mannschaft. Ich hoffe, dass sie den Schwung mit in die Hauptrunde nehmen können“, sagte der 43-Jährige. „Ich finde alle meine vier Spieler machen das gut. Juri hat eine sehr große Rolle. Er macht das wirklich sehr, sehr gut. Er hat eine hohe Effektivität, strahlt eine gewisse Ruhe aus. Er spielt viel in der Verteidigung, leitet das Tempospiel. Er hat wirklich eine tragende Rolle.“ Hinze hofft, dass das Interesse am Team anhält. „Es ist eine sehr sympathische Mannschaft, sie kommen gut rüber. Aber am Ende ist alles abhängig davon, wie erfolgreich sind wir auch in den nächsten Tagen. Wenn das so erfolgreich bleibt, dann kann schon wieder ein Hype entstehen. Eine Welle, wie es ähnlich schon ein paar Mal war. Das ist dann unsere Aufgabe, das wieder sehr, sehr gut zu nutzen, damit der Hype anhält.“ Er erwartet im ersten WM-Hauptrunden-Vergleich gegen Argentinien am Donnerstag (18 Uhr) ein enges Match.