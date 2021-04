Am Dienstag (18.45 Uhr) steht knapp 70 Kilometer südlich der russischen Hauptstadt Moskau für die Rhein-Neckar Löwen das Viertelfinal-Hinspiel in der European League bei Medwedi Tschechow auf dem Programm. Jesper Nielsen stieg am Montag nicht mit ins Flugzeug, der schwedische Kreisläufer muss wegen einer Oberschenkelverletzung, erlitten beim 31:28-Sieg am Sonntag in Coburg, einige Zeit pausieren. Romain Lagarde, den Hüftprobleme plagen, ist hingegen im Löwen-Kader. Unklar ist aber, ob der Franzose eingesetzt werden kann.