Die Bundesliga hat die restlichen Ansetzungen des Kalenderjahres 2021 fixiert. Damit stehen sämtliche Löwen-Spieltermine bis nach Weihnachten fest – inklusive Nachholspiel gegen Leipzig und Pokal-Spiel gegen Stuttgart. Die wegen Corona-Infektionen bei den Löwen kurzfristig verschobene Partie gegen den SC DHfK Leipzig wird am Dienstag, 23. November, um 19 Uhr nachgeholt. Für den Ursprungstermin gekaufte Tickets behalten natürlich ihre Gültigkeit. Wer sich bislang noch keine Karten für den Kracher gegen die Sachsen gesichert hat, kann dies ab sofort tun – genauso wie für alle anderen Heimspieltermine. Seit Freitagmorgen befinden sich auch die Tickets für den Pokal-Fight gegen Stuttgart im Vorverkauf. Die Partie steigt am Mittwoch, 15. Dezember, um 19 Uhr im SNP dome Heidelberg. Das erste Top-Spiel des Jahres steht zur Primetime (20.30 Uhr) am Samstag, 4. Dezember, an. Dann empfangen die Löwen den Dauerrivalen aus der Hauptstadt, die Füchse Berlin. Bitte beachten: Für diese Partie gilt der altbekannte Top-Spiel-Zuschlag. Eine Sonderaktion wartet auf alle Handball-Fans beim Heimspiel am Samstag, 18. Dezember, um 18.30 Uhr gegen den TuS N-Lübbecke: An diesem Heimspieltag wird es ein Gruppen-Paket unter dem Motto „Deine Löwen-Weihnachtsfeier“ geben. Informationen hierzu sind auf der Löwen-Website zu finden. Der traditionelle Spieltagstermin „zwischen den Jahren“ bringt den Löwen ein Heimspiel gegen die TSV Hannover-Burgdorf. Montag, 27. Dezember, 19.05 Uhr in der SAP Arena: Genau die richtige Zeit und der richtige Ort, um das Jahr 2021 mit einem sportlichen Highlight ausklingen zu lassen.

Apropos Highlights. Die erwartet die Löwen im Dezember auch auswärts. Am Sonntag, 12. Dezember, um 19 Uhr treten sie bei Meister THW Kiel an. Das letzte Auswärtsspiel des Jahres geht am Mittwoch, 22. Dezember, zum HC Erlangen (Anwurf 19.05 Uhr).

Die Termine

Di 23.11. 19.00 Rhein-Neckar Löwen – Leipzig

Sa 4.12. 20.30 Rhein-Neckar Löwen – Berlin

So 12.12. 14.00 THW Kiel – Rhein-Neckar Löwen

Mi 15.12. 19.00 Rhein-Neckar Löwen – Stuttgart (POKAL)

Sa 18.12. 18.30 Rhein-Neckar Löwen – TuS N-Lübbecke

Mi 22.12. 19.05 HC Erlangen – Rhein-Neckar Löwen

Mo 27.12.19.05 Rhein-Neckar Löwen – TSV Hannover-Burgdorf