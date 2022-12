Die Sperrung der Kirchheimer Straße in Grünstadt in Höhe des Bahnübergangs ist um zwei Tage verlängert worden. Nach Mitteilung der Deutschen Bahn muss die Vollsperrung am Übergang aus „bautechnischen Gründen“ bis zum Donnerstag, 8. Dezember, aufrechterhalten werden. Am Übergang werden seit 30. November Arbeiten an den Schienen und am Asphalt vorgenommen. Die Folge der Sperrung sind lange Staus in der Industriestraße und in der Obersülzer Straße, die als Umleitungen genutzt werden.