Dorothee Wüst, Kirchenpräsidentin der Evangelischen Kirche der Pfalz, und der Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann haben sich ausdrücklich hinter die Menschen gestellt, die gegen den Rechtsruck in Gesellschaft und Politik wie auch gegen die zum Teil offen rechtsextremistischen Tendenzen in der AfD protestieren. Im Interview mit der RHEINPFALZ betonten die Vertreter der beiden großen Kirchen in der Pfalz, dass die AfD für einen Christen nicht wählbar sei, weil die Ziele und Anschauungen der Partei dem christlichen Menschenbild widersprächen. Eine solche Stellungnahme sei keinesfalls eine unzulässige Einmischung in das politische Tagesgeschäft. Vielmehr hätten die Kirchen die Verantwortung, sich für Toleranz, Gemeinsinn und Nächstenliebe sowie den Erhalt der Demokratie einzusetzen.

