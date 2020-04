Die Versicherungswirtschaft zählt in manchen Bereichen zu den Gewinnern der Corona-Krise. Denn durch die dadurch eingeschränkte Mobilität fallen bei Privathaftpflicht- und Unfallpolicen aktuell weniger Schäden an. Besonders stark spürbar ist der Schadenrückgang in der Kfz-Versicherung, hat das Beratungsunternehmen Meyerthole Siems Kohlruss (MSK) in Köln errechnet. „Bis Ende April kann die Branche so voraussichtlich mehr als 1 Milliarde Euro an Schadensaufwendungen einsparen“, sagt MSK-Versicherungsmathematiker Onnen Siems. Die Menge der Kfz-Unfälle sei seit dem Einfrieren der Wirtschaft um bis zur Hälfte rückläufig. Kfz-Versicherte könnten und sollten in versuchen, über ihre geminderte Jahresfahrleistung einen Teil der von ihnen gezahlten Prämie von ihrem Kfz-Versicherer zurück zu bekommen, rät der Bund der Versicherten. Eine Rechtsgrundlage für solche Rückzahlungen gebe es aber nicht.

„Kunden, die Corona-bedingt in diesem Jahr deutlich weniger als geplant fahren, erhalten bei der Allianz am Ende ihres Versicherungsjahres Geld zurück“, verspricht zum Beispiel der Chef des deutschen Versicherungs-Branchenführers, Frank Sommerfeld. Das geschehe automatisch, wenn der Konzern die tatsächlich im Jahr gefahrenen Kilometer turnusmäßig abfragt. Wer selbst aktiv wird, und eine voraussichtlich geringere Fahrleistung jetzt meldet, erhält sofort Geld zurück. Wenn jemand beispielsweise von 10.000 Kilometern im Jahr auf nur noch 8000 Kilometer komme, erhalte er im Schnitt 50 Euro zurück, rechnet die Allianz vor. Ähnlich funktioniert das auch beim heimischen Marktführer für Kfz-Policen, der Huk Coburg.

Manche Kfz-Versicherer rechnen grundsätzlich über gefahrene Kilometer ab

Manche Kfz-Versicherer wie etwa Friday rechnen grundsätzlich nach gefahrenen Kilometern ab. Der Versicherer schätzt, dass seine Kunden Ende 2020 im Schnitt 8 Prozent ihres Jahresbeitrags zurück bekommen.

Unterjährige Rückerstattungen bei geminderten Fahrleistungen bieten aber nicht alle Konzerne an. So weit wie Huk geht zudem bislang keiner. Denn die Coburger stellen über Kilometer-Fahrleistungen hinaus freiwillige Rückzahlungen in Aussicht. Nur die Höhe ist offen. „Das Versprechen, dass wir unsere Mitglieder und Kunden finanziell an einer möglichen Kostenersparnis teilhaben lassen, die uns als Unternehmen durch weniger Schäden entsteht, geben wir aber bereits jetzt“, sagt Huk-Chef Klaus-Jürgen Heitmann.

Auch an auf der Straße geparkten Autos können Schäden entstehen

Unklar ist die Höhe der Rückzahlung vor allem deswegen, weil auch auf der Straße geparkte Autos Schadensaufwand verursachen können, etwa bei Unwettern mit Hagelschlag. Deshalb wird erst am Jahresende klar sein, wie viel Geld die Huk dieses Jahr wirklich spart.

In den USA haben mehrere Kfz-Versicherer wie Geico oder Allstate ihre Kundschaft schon entsprechend beglückt. Branchenweit seien Rückzahlungen über mehrere Milliarden Dollar geflossen und damit im Schnitt 100 bis 200 Dollar je Versichertem, sagt ein Branchenkenner.