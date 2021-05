An den Pfingstfeiertagen sind in Rheinland-Pfalz und im Saarland die Corona-Auflagen zu einem großen Teil eingehalten worden. In den vergangenen Tagen habe es keine groben Verstöße gegeben, teilten Polizeidirektionen der Länder am Montag auf Anfrage mit. In der vergangenen Woche wurden in einzelnen Kommunen beider Bundesländer die schärferen Beschränkungen im Rahmen der Bundes-Notbremse wieder aufgehoben. Viele Ausflügler lockte es an den Feiertagen nach Draußen. Hin und wieder kam es nach Polizeiangaben dazu, dass der Abstand oder die Personenanzahl in einer Gruppe nicht eingehalten wurde. Nennenswerte Vorfälle habe es aber nicht gegeben.