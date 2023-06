Ein Katzenbesitzer hat in Bielefeld auf seinem Balkon festgesessen, weil sein Vierbeiner ihn ausgesperrt hatte. Der Mann sei auf den Balkon gegangen und habe die Tür herangezogen, als die Katze gegen den Türgriff gesprungen sei und die Tür von innen verriegelt habe, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Mann rief nach dem Vorfall am Montag die Beamten zu Hilfe. Zusammen mit der Feuerwehr kamen sie durch ein gekipptes Fenster neben dem Balkon in die Wohnung und befreiten den ausgesperrten Katzenbesitzer.