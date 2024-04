Hersteller von Windanlagen aus China drängen auf den europäischen Markt. Die Europäische Union untersucht mittlerweile, ob es „unfaire Subventionen“ gibt. Denn die Zukunft der europäischen Windkrafthersteller ist in Gefahr. Nun tritt ein weiteres Thema in den Vordergrund: Cybersicherheit. Moderne Windenergieanlagen können aus der Ferne gesteuert werden. Dritte könnten so die Kontrolle übernehmen – selbst wenn sie weit weg, in Peking, säßen.

Die EU-Kommission hat reagiert und Gesetzespakete vorgelegt. Über ein wichtiges wird am Donnerstag im EU-Parlament in erster Lesung abgestimmt. Ein Punkt: Bei Ausschreibungen sollen Bewerber künftig Auflagen zur Datensicherheit erfüllen müssen. Doch über das genaue Prozedere wird hinter den Kulissen noch gerungen. Über all dem schwebt die Frage: Klappt es mit der Energiewende in Europa überhaupt ohne die relativ günstigen Produkte aus China?

Ein Frage-Antwort-Stück lesen Sie hier.