Der 1. FC Kaiserslautern hat den Klassenverbleib geschafft und sich für die am 23. Juli beginnende Fußball-Drittliga-Saison 2021/22 qualifiziert. Es wurde wie so oft in den vergangenen Wochen eine Nervenprobe für Spieler, Fans und Klubbosse.

Der FC Bayern II, einer der FCK-Konkurrenten im Abstiegskampf, spielte im Münchner Derby am Sonntagnachmittag 2:2 beim TSV 1860. Und das nach zweimaliger Führung der „kleinen Bayern“ und zwei Elfmetertreffern für die Löwen, die zumindest noch in die Aufstiegsrelegation kommen können. Der FC Bayern II kann damit wie Meppen, Lübeck und das bereits abgestiegene Unterhaching nicht mehr am FCK vorbeiziehen.

Das 3:3 der Lauterer am Samstag bei Viktoria Köln hatte dem FCK nicht gereicht, um vorzeitig die Rettung aus eigener Kraft zu schaffen. Doch nun können die Roten Teufel mit ihren 42 Punkten und Rang 15 nach dem vorletzten Spieltag nicht mehr auf einem der vier Abstiegsplätze von 17 bis 20 landen.

Abstiegskampf für FCK-Konkurrenz spannend bis zum Schluss

Für den Vorletzten Lübeck (34 Punkte, spielt am Montag noch gegen Zwickau) besteht kaum noch Hoffnung. Uerdingen (40 Punkte), Meppen (38) und der FC Bayern II (37) kämpfen am letzten Spieltag am Pfingstsamstag noch darum, nicht auf einem der beiden noch offenen Abstiegsplätze zu landen. Den Abstieg Lübecks vorausgesetzt. Gewinnt Lübeck zum Abschluss dieses 37. Spieltags gegen Zwickau, mischt der VfB auch noch mit. Das letzte Saisonspiel des FCK am Samstag (13.30 Uhr) gegen den Tabellensiebten SC Verl hat nur noch statistischen Wert.

Dresden schafft Wiederaufstieg in die Zweite Liga

Als erster Aufsteiger in die Zweite Liga steht Dynamo Dresden nach dem 4:0-Heimsieg am Sonntag gegen Türkgücü München fest.