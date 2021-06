Die Sieben-Tage-Inzidenz in Neustadt an der Weinstraße ist erstmals seit langer Zeit auf null gesunken. Das hat das Landesuntersuchungsamt am Samstag mitgeteilt. Damit ist die Stadt nach Pirmasens die zweite Gemeinde in der Pfalz, die in dieser Woche eine Inzidenz von null erreicht hat. Zuletzt hatte die Neustadt vergleichbare Werte im Juni vergangenen Jahres. „Wir gehören zur glücklichen Gruppe der ca. zehn coronafreien Kreise und kreisfreien Städte in Deutschland“, kommentierte Neustadts Oberbürgermeister Marc Weigel (FWG) die Werte auf seiner Facebook-Seite. Aktuell gelten in Neustadt noch 30 Personen als infiziert. Bisher hat es 1689 laborbestätigte Infektionen mit Sars-Cov-2 gegeben. 38 Menschen sind seit Februar 2020 in Zusammenhang mit einer Infektion gestorben, 1621 gelten als genesen.

