Das Pfalztheater Kaiserslautern wird nach dem Ausscheiden seines Intendanten Urs Häberli im kommenden Jahr vorübergehend von einer mehrköpfigen „Interimsdirektion“ geleitet. Es übernimmt für die Saison 2022/23 die Führung des Dreispartenhauses. Danach soll ein dreiköpfiges Leitungsteam installiert werden.

Das gab Bezirkstagsvorsitzender Theo Wieder (CDU) in einer Pressekonferenz am Mittwochmorgen bekannt. Die „Interimsdirektion“ besteht aus Kräften, die dem Haus bereits jetzt verbunden sind. Die künstlerische Leitung übernimmt Generalmusikdirektor Daniele Squeo, dem der Sänger Daniel Böhm zur Seite steht. Kaufmännische Direktorin bleibt Amtsinhaberin Stefanie Niedermeyer, während Tanja Hermann und Simone Grub die Betriebsabläufe koordinieren. Anschließend soll ein gleichberechtigtes Führungs-Trio an der Spitze stehen. Die Suche nach einem neuen künstlerischen Direktor, der sein Amt mit der Saison 2023/24 antritt, beginnt demnächst.