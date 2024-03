Es ist keine laue Sommernacht, als Beatrix Hemmerle am späten Abend des 10. August 1989 Besuch von ihrem Verlobten erhält, eher frisch, um die 12 Grad. Ihr Freund bleibt bis 2 Uhr. Eine Stunde später kommt ein weiterer Besucher, allerdings ungebeten. Er steigt über den Balkon, dringt in die Wohnung ein, sticht auf die im Bett liegende Frau ein und verschwindet. Bald 35 Jahre nach dem brutalen Tod von Beatrix Hemmerle sollen Hunderte Männer ihre Gene untersuchen lassen. Was das mit einer schwarzen Lederjacke zu tun hat, lesen Sie hier.