Die Möbelhauskette Ikea führt in allen ihren 54 Häusern in Deutschland ein Mehrwegsystem für Speisen und Getränke zum Mitnehmen ein. In den Restaurants, Bistros sowie Beschäftigtenrestaurants würden Speisen und Getränke ab Oktober in nachhaltigen To-Go-Behältnissen angeboten, teilte Ikea am Dienstag mit. Das Unternehmen hatte das System zuvor in drei Einrichtungshäusern in Köln-Godorf, Düsseldorf und Ulm getestet.

Wer ein Getränk zum Mitnehmen kauft, zahlt für den Becher einen Euro Pfand, bei Speisen sind es fünf Euro. Die Behältnisse lassen sich bei rund 13.000 mitmachenden Unternehmen in Deutschland zurückgeben; Ikea stellte zudem Pfandautomaten für die Becher und Schüsseln auf.

In der Pilotphase seien bereits 18.000 Einweg-Getränkebecher eingespart worden, erklärte Ikea. Das sei schon „eine beachtliche Zahl und wir freuen uns, diese in Zukunft noch zu vervielfachen“. Ikea wolle bis 2030 zu einem „zirkulären und klimapositiven Unternehmen“ werden.