Im südpfälzischen Offenbach wird sich über Hundehalter geärgert, die den Kot ihrer Vierbeiner nicht so entsorgen, wie es sich gehört. Sie werfen den Beutel samt Inhalt in offene Abfalleimer, die an einem beliebten Treffpunkt stehen. So kommt es zum unglücklichen Umstand, dass Kita-Kinder, Rentner und andere Besucher sich vom Geruch belästigt fühlen könnten. Die Behälter werden zudem von Mitgliedern des Vogelschutzvereins wöchentlich geleert. Ihr Vorsitzender möchte dafür sensibilisieren – und bekommt Gegenwind. Die Gemeinde aber stärkt ihm den Rücken und wählt dabei schärfere Töne. Mehr zum Thema lesen Sie hier.