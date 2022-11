Ein Hund ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Obersülzen schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war der Hundebesitzer mit dem unangeleinten Tier gegen 23.30 Uhr am Montag auf dem Gehweg in der Grünstadter Straße in Richtung Grünstadt unterwegs. Zur selben Zeit befuhr ein Autofahrer diese Straße aus Richtung Grünstadt kommend, als der Hund plötzlich vor den heranfahrenden Pkw lief. Der Fahrer konnte den Zusammenprall nicht mehr verhindern. Das Tier wurde schwer verletzt in eine Tierklinik gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 200 Euro beziffert.