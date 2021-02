Auf frischer Tat hat die Wormser Polizei am frühen Samstagmorgen einen 23-Jährigen ertappt, der das Hoftor der Polizeidienststelle mit schwarzer Farbe beschmierte. Laut Polizeibericht hatte sich der junge Mann gegen 1.30 Uhr am Tor zu schaffen gemacht. Dabei wurde er allerdings von der Überwachungskamera der Polizeiinspektion gefilmt. Der 23-Jährige konnte nur wenige Meter weiter in der Römerstraße festgenommen werden. Bei der Kontrolle fanden die Beamten Filzstifte sowie eine Spraydose. Da sich der Mann im weiteren Verlauf weigerte, den Hof der Polizeidienststelle zu verlassen, wurde ihm ein Platzverweis erteilt. Weil er diesem nicht nachkam und aggressiv wurde, sollte er in Gewahrsam genommen werden. Laut Polizei wehrte sich der Mann dagegen, beleidigte und bedrohte die Beamten. Er muss nun mit einem Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.