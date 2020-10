Das Ordnungsamt in Mainz hat am Wochenende eine Hochzeit mit etwa 70 Gästen aufgelöst. Die wegen Corona erlaubte Höchstzahl von 20 Gästen sei deutlich überschritten worden, sagte ein Stadtsprecher am Montag. Gemeinsam mit der Polizei hatten Mitarbeiter des Ordnungsamtes am Wochenende außerdem etliche Kneipen und Gaststätten in Mainz kontrolliert. Dabei habe man mehrere Wirte wegen der Missachtung von Regeln ermahnen müssen, etwa weil zu wenig Abstand zwischen Tischen bestand, sagte der Sprecher.

Die Mehrheit der Nachtschwärmer hielt sich der Polizei zufolge aber an die verschärften Corona-Regeln. Zwar hatten Streifenbeamte und Mitarbeiter des Ordnungsdienstes im Volkspark und am Rheinufer der Landeshauptstadt kleinere Gruppen mit Feiernden angetroffen. „Allerdings lag die Zahl der Teilnehmer im niedrigen zweistelligen Bereich“, sagte eine Polizeisprecherin. Noch während der warmen Monate hatten die Beamten in diesen Gegenden Partys mit Teilnehmerzahlen im dreistelligen Bereich auflösen müssen.