Wie RPR1. berichtet, ist der Sommer in Rheinland-Pfalz zwar meteorologisch zu Ende. Gemessen an den Temperaturen, erlebt er nächste Woche aber ein Comeback. Am Dienstag sollen die Temperaturen bis auf 35 Grad klettern. „Hoch Kevin ist da, und mit ihm kehrt der Sommer zurück“, sagte ein DWD-Meteorologe am Freitag in Offenbach. Auch im Schatten seien gefühlte 40 Grad nicht auszuschließen.

In ganz Deutschland sollen Sommer und Sonne noch einmal die Bühne für sich haben. Dabei wird es teilweise deutlich wärmer als es im Juni 2020 – bei der jüngsten Hitzewelle – war.

In den Nächten kühlt es allerdings deutlich ab, da die Tage bereits spürbar kürzer werden. „Dort, wo der Himmel klar ist, und es wolkenlos und windstill bleibt, sinken die Temperaturen inzwischen auf einstellige Werte“, sagte der Meteorologe. Wie lange sich das traumhafte Spätsommerwetter hält, ist derzeit noch ungewiss. Laut DWD dürfte allerdings frühestens Ende der kommenden Woche mit einem Temperaturrückgang zu rechnen sein.

Die Temperaturen fürs Wochenende

Freitag: 19 bis 28 Grad

Samstag: 21 bis 30 Grad

Sonntag: 23 bis 30 Grad

Montag: 24 bis 32 Grad

Dienstag: 26 bis 35 Grad

Mittwoch: 26 bis 33 Grad, Gewitter möglich