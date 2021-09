Ein Hirsch als unfreiwilliger Mitfahrer: Am Freitagnachmittag sprang laut Polizeibericht unvermittelt ein Hirsch auf die Fahrbahn der K 19 bei Elmstein vor einen fahrenden Bus. Der Fahrer konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Das Tier brach durch die Windschutzscheibe in das Innere des Fahrzeugs und lief verängstigt zwischen den Sitzreihen umher, bis es letztendlich durch die geöffnete Hintertür das Freie erreichen und in den Wald fliehen konnte. Ein Fahrgast im Bus beobachtete den Unfall und blieb wie der Busfahrer unverletzt. Ein Jagdpächter begab sich auf die Suche nach dem offensichtlich verletzten Tier. Am Linienbus entstand laut Polizei ein Sachschaden von mehreren tausend Euro, das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.