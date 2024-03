Die Terroristen der Hamas haben sich hinter der Bevölkerung verschanzt. Und die israelische Armee bombardiert weiter. Was in dem fast völlig abgeriegelten Gazastreifen vor sich geht, ist kaum vorstellbar. Unser Korrespondent Karim el-Gawhary lässt den Palästinenser Ibrahim zu Wort kommen, stellvertretend für Tausende andere, die in den Trümmern ausharren. Wie es dem palästinensischen Anwalt, seiner schwangeren Frau und seinen Kindern geht, lesen Sie hier