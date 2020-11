Herbert Eder ist am Donnerstag, 5. November, von seinem Amt als Vorsitzender des Fußball-Regionalligisten FC 08 Homburg zurückgetreten. Der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater spricht von innerfamiliären Gründen, die ihn dazu bewogen hätten. „Ich wünsche dem FC 08 Homburg und seinen Mitarbeitern alles Gute und viel Erfolg.“ Auf Anfrage der RHEINPFALZ betonte der 68-Jährige, dass sein Rückzug nichts mit den Schmährufen zu tun habe, die er sich in den vergangenen Jahren immer wieder aus dem FCH-Fanblock hatte anhören müssen. 1999 hat Eder des FCH-Vorsitz von Reinhold Nesselberger übernommen. Er führte den Verein zunächst elf Jahre lang, ehe er 2010 nach dem Aufstieg in die Regionalliga erstmals zurücktrat. Es folgten zwei Jahre im Aufsichtsrat des Clubs, ehe er im Februar 2013 erneut Vorsitzender des Ex-Bundesligisten wurde. Die Suche nach einem Nachfolger wird nun Aufgabe des FCH-Aufsichtsrats sein. „Im Verein hatte ich meinen Schritt im Vorfeld kommuniziert“, sagte Eder zur RHEINPFALZ. Aus der Frage, wer den Vorsitz künftig übernehmen soll, werde er sich heraushalten. Der FCH-Aufsichtsratsvorsitzende Dieter Knicker würdigte Eders Verdienste am Donnerstag: „Er war mit viel Engagement und hohem Zeitaufwand über zwei Jahrzehnte das Gesicht des FCH und wir haben ihm auf vielen Ebenen viel zu verdanken. Wir wünschen ihm und seiner Familie alles Gute für die Zukunft.“