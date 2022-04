Beim Brand eines Einfamilienhauses in der Langenbergstraße in Kaiserslautern, nahe der Eselsfürth, wurde am frühen Mittwochnachmittag ein Mensch verletzt. Das teilte die Polizei mit.

Wie Mike Kopp von der Berufsfeuerwehr Kaiserslautern berichtete, wurde die Feuerwehr zunächst mit dem Hinweis alarmiert, ein Chemiewerk stehe in Flammen. Das bestätigte sich vor Ort aber nicht. „Der Rauchpilz war von der Feuerwache aus zu sehen“, berichtete Kopp der RHEINPFALZ. Deshalb rückte die Feuerwehr mit vielen Einsatzkräften aus. Vor Ort habe sich dann herausgestellt, dass ein Haus und eine Autowerkstatt brannte. Laut Polizei brannten ein Einfamilienhaus, eine Garage und ein Fahrzeug in der Garage. Weil die Gebäude nahe der Bahnlinie stehen, musste der Zugverkehr von Kaiserslautern in die Nordpfalz für einige Zeit unterbrochen werden, um die Rettungskräfte nicht zu gefährden, so Kopp. Die verletzte Person erlitt Brandverletzungen und wurde laut Kopp mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Löscharbeiten dauern zur Stunde noch an. Wir berichten weiter.