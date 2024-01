In Abwesenheit wurde ein 43-jähriger Frankenthaler am Dienstag vom Amtsgericht Frankenthal wegen Beleidigung zu einer Geldstrafe von 1200 Euro verurteilt. Die Staatsanwaltschaft warf dem Frankenthaler vor, sich vergangenen August im Verkaufsraum einer Tankstelle mit einer Hand in die Rückseite seiner Hose gegriffen und danach mehrere Produkte angefasst zu haben. Als die Kassiererin das bemerkte, soll sie ihn angesprochen haben. Daraufhin soll sie der 43-Jährige heftig beschimpft und beleidigt haben. Seiner für Dienstag angesetzten Verhandlung vor dem Amtsgericht in Frankenthal blieb der Mann fern. Nach 20 Minuten gab Amtsrichter Thomas Henn deshalb zu Protokoll, dass der Einspruch des Mannes gegen den Strafbefehl verworfen ist. Bereits im November war der 43-Jährige nicht zu einem Gerichtstermin erschienen. Er muss nun 80 Tagessätze zu 15 Euro zahlen. Laut Staatsanwaltschaft kann der Frankenthaler jedoch eine Wiedereinsetzung des Verfahrens beantragen.