Die Grundschule in Kleinkarlbach soll geschlossen werden. Das hat der Verbandsgemeinderat Leiningerland am Donnerstagabend beschlossen. Die SPD-Fraktion stimmte dagegen. In Kirchheim soll eine neue Schule gebaut werden.

„Wir sind sehr, sehr enttäuscht und fühlen uns von allen Beteiligten im Stich gelassen“, sagte der Kleinkarlbacher Ortsbürgermeister Daniel Krauß (SPD). Verbandsbürgermeister Frank Rüttger (CDU) sagte, er bedauere, dass Kleinkarlbach das Nachsehen habe. „Aber ich sehe hierfür die Rechtfertigung in übergeordneten Interessen der VG und der gesamten Region.“