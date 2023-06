Zahlreiche Rettungskräfte sind am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr an den Badesee „Steinerne Brücke“ in Neuhofen alarmiert worden, weil der Verdacht bestand, dass sich eine Schwimmerin im See in einer Notlage befinden könnte. Nach Angaben der Polizei hatte eine Passantin eine Frau beobachtet, die in den See ging. Nachdem die verlassenen Handtücher und Kleidungsstücke nach 90 Minuten immer noch am Ufer lagen und die Frau nicht zu sehen war, wählte die Passantin den Notruf. Daraufhin wurden die Freiwilligen Feuerwehreinheiten der Verbandsgemeinde Rheinauen, die DLRG Neuhofen, Taucher der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen, der Rettungsdienst, ein Rettungshubschrauber sowie die Polizei gerufen und begannen mit der Suche. Eine Notlage konnte jedoch kurze Zeit später ausgeschlossen werden, weil ein Mann auftauchte, der die Badeutensilien abholen wollte. Seine Frau hatte sie am Ufer vergessen. Laut Polizei konnte die 41-Jährige wohlbehalten zu Hause angetroffen werden.