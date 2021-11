Gerry Ehrmann (62), einstiger Meistertorhüter und Ex-Torwarttrainer des 1. FC Kaiserslautern, hat am 17. November ab 14 Uhr den ersten Auftritt mit seiner neuen privaten Torhüterakademie.

In der Lauterer Soccerhalle am Warmfreibad wird dann die Gerry-Ehrmann-Torwartschule präsentiert. Ehrmann arbeitet nun bei der bereits in jenem SOC-Sportpark existierenden Torwartschule mit und gibt dem Ganzen seinen (Marken-)Namen. „Mir geht es darum, den jungen Torhütern wichtige Werte mitzugeben, das, was auf und neben dem Platz zählt“, sagte Ehrmann im RHEINPFALZ-Gespräch. Anmelden können sich Torhüter der Jahrgänge 2007 bis 2013.

Die Verabschiedung am Sonntag im Fritz-Walter-Stadion nach 36 Dienstjahren beim FCK „war für mich emotional sehr bewegend“, wie Ehrmann betonte. Die FCK-Anhänger feierten den Publikumsliebling ausgiebig. „Dem FCK und den Fans bleibe ich verbunden“, sagte er.