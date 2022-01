Unbekannte haben in Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) am frühen Freitagmorgen einen Geldautomaten gesprengt. Anwohner meldeten in der Nacht zum Freitag eine Explosion, wie die Polizei mitteilte. Der Geldautomat stand in Walldorf in einem Container in der Nähe eines Supermarkts. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Ermittler ist ein Schaden von rund 150.000 Euro entstanden, wovon 60.000 Euro auf den Diebstahlschaden entfallen.

Eine sofort eingeleitete Großfahndung mit rund 50 Streifenwagenbesatzungen sei bislang ohne Ergebnis verlaufen. Eingesetzt wurden auch Einheiten aus der Pfalz.

Die Polizei gibt an, dass die Täter mit einem schwarzen, hochmotorisierten Fahrzeug einer Premiumklasse mit Heidelberger Kennzeichen (HD-???) geflüchtet sind. Um die Fahnder entscheidende Schritte voranzubringen, werden Zeugen gebeten, sich zu melden. Wichtig sind hierbei alle Hinweisgeber, die nicht nur unmittelbar vor oder nach der Tat, sondern auch schon in den Tagen zuvor, verdächtige Wahrnehmungen zu Personen und Fahrzeugen gemacht haben, diesen Wahrnehmungen bislang jedoch keine besondere Bedeutung schenkten.