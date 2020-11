Am Freitagmittag ist es in Sinsheim zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einer 78-jährigen Fußgängerin und einem LKW gekommen - die Seniorin wurde dabei schwer verletzt. Laut Polizei wollte sie gegen 11.40 Uhr die Steinsfurter Straße an einer Fußgängerfurt überqueren, als der LKW sie erfasste. Den Beamten zufolge wurde die 78-Jährige zur weiteren Versorgung durch einen Notarzt in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr könne derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Da der Unfallhergang – insbesondere die Ampelschaltung und die Frage: Wer hatte Grün? – noch nicht geklärt ist, sucht die Polizei nach Zeugen des Unfalls.