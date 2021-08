Ein Fußgänger ist am Freitag gegen 22.45 Uhr in der Kaiserslauterer Reichswaldstraße von einem Auto erfasst und getötet worden. Wie die Polizei weiter berichtet, war der Fahrer in Richtung Pariser Straße unterwegs, als er den Fußgänger anfuhr. Die Beamten gehen davon aus, dass der Fußgänger die Straße überqueren wollte. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Während der Unfallaufnahme war die Reichswaldstraße gesperrt. Die Polizei bittet darum, dass sich Zeugen bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 oder per E-Mail an pikaiserslautern2@polizei.rlp.de melden.