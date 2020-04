Lukas Metz, Offensivspieler beim Fußball-Oberligisten TuS Mechtersheim, hat seine Zusage für die kommende Saison gegeben, wie Sportdirektor Dieter Demmerle im Gespräch mit der RHEINPFALZ bestätigt. Der 23-Jährige stammt aus der Jugend der DJK Phönix Schifferstadt und kam über die A-Jugend des SV Waldhof Mannheim im Sommer 2016 an die Kirschenallee. In der bisherigen Runde kam Metz verletzungsbedingt nur auf 14 Einsätze, in denen er zwei Tore erzielte. „Lukas ist für uns ein wichtiger Mosaikstein in der Offensive. Ich bin sehr froh, dass er ein weiteres Jahr bei uns bleibt“, erläutert Demmerle die Verlängerung.