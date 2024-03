Eine schöne Nachricht: Frederic „Freddy“ Stüber, derzeit noch beim Zweitliga-Vierten VfL Eintracht Hagen unter Vertrag, kehrt im Sommer zu den Eulen Ludwigshafen zurück. Der 29 Jahre alte Kreisläufer hat einen bis 30. Juni 2026 laufenden Vertrag unterschrieben. „Seine“ Nummer 28 wird im Sommer frei, da Tom Bergner nach Minden wechselt. Stüber gehörte zu den entscheidenden Faktoren beim „Wunder von Ludwigshafen“ 2018 und dem „Wunder von Ludwigshafen 2.0“ 2019, als die Eulen den Bundesliga-Klassenerhalt schafften. „Ich habe immer wieder in Kontakt mit den Eulen gestanden. Ich habe überlegt, für welche Werte stehe ich im Sport. Ich hatte ganz tolle Erinnerungen an die Zeit in Ludwigshafen“, erläuterte er. Stüber: „Ich habe in den Gesprächen mit den Eulen viel Wertschätzung erfahren und gespürt. Beide Seiten hatten das Ziel, zusammenarbeiten zu wollen, so dass die Gespräche sehr unkompliziert verlaufen sind.“