Am Freitagmorgen gegen 8.30 Uhr hat eine Frau von der Luisenbrücke mehrere Bierflaschen auf die A 620 in Fahrtrichtung Saarlouis geworfen. Nach Angaben der Polizei befand sich die Frau in einem psychischen Ausnahmezustand. Passanten, die beruhigend auf die Frau einredeten, haben sie daran hindern können, noch mehr Flaschen auf die Autobahn zu werfen, teilt die Polizei mit. Die Glasscherben wurden von der Fahrbahn entfernt. Verkehrsteilnehmer, die durch den Flaschenwurf gefährdet beziehungsweise geschädigt wurden, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt in Verbindung zu setzen, Telefon: 0681 9321-233.