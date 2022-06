[Aktualisiert: 21.43 Uhr] Bei einem Verkehrsunfall auf der L395 in Mertesheim (Kreis Bad Dürkheim) sind am Dienstagnachmittag zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, geriet eine 78-jährige Frau aus dem Donnersbergkreis gegen 16 Uhr auf der Eistalstraße aus bislang unbekannten Gründen mit ihrem Auto in den Gegenverkehr und stieß mit einem VW-Touran frontal zusammen. Sowohl der 48-jährige Touran-Fahrer als auch die 78-Jährige wurden laut Polizei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen und Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Eistalstraße war bis 19.30 Uhr gesperrt. Der Sachschaden wird auch circa 20.000 Euro geschätzt, beide Wagen waren Totalschaden. Neben der Polizei Grünstadt waren auch die Feuerwehren aus Obrigheim, Mertesheim, Ebertsheim und Leininger Land mit sechs Fahrzeugen und 39 Einsatzkräften im Einsatz. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Grünstadt unter der Telefonnummer 06359 93120 zu melden.