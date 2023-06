Alle Fische, die sich im Unnerbach bei Berschweiler getummelt haben, sind aus rätselhaften Gründen kurz vorm vergangenen Wochenende verendet. Wie die Polizei Baumholder mitteilte, sind in dem Fließgewässer in der Ortslage Berschweiler (Verbandsgemeinde Baumholder) am vergangenen Freitag entdeckt worden.

Nach Polizeiangaben handelt es sich um mehr als 100 Bachforellen und Grundeln „aller Altersklassen und Größen“. Bislang gebe es keinerlei Hinweise auf einen Verursacher. Sauerstoffmangel oder Hitze könnten jedoch als Ursache des Fischsterbens ausgeschlossen werden, da der Bach noch genügend Wasser führe, das auch recht schnell fließe. Die Untere Wasserbehörde bei der Kreisverwaltung Birkenfeld hat Wasserproben und Proben der verendeten Fische entnommen, die nun untersucht werden.