Einen brennenden Altkleidercontainer musste die Freiwillige Feuerwehr Neuhofen in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 2.30 Uhr in der Industriestraße löschen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 2000 Euro. Die Brandursache muss noch ermittelt werden. Hinweise an die Polizei unter Telefon 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.