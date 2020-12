In der Innenstadt von Bad Dürkheim ist es am Freitag zum Brand in einem Wohnhaus gekommen. Laut Augenzeugen hat es im 2. Obergeschoss eines Hauses gegenüber des Busbahnhofs gebrannt. Es kam zu Rauchentwicklung. Die Feuerwehr hat den Brand gelöscht. Ein Christbaum wird als Grund vermutet.